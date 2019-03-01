الأردني الطيراوي بطل على غرار المصري مرضي إلا أن النهاية كانت حزينة!

قضى الشاب الأردني البطل إبراهيم الطيراوي نحبه غرقا في سيل منطقة خريبة السوق بالعاصمة الأردنية عمّان، أثناء محاولته إنقاذ أسره داهمتها مياه الأمطار التي شهدتها البلاد.

وقال شقيق الطيراوي، إنه وشقيقه الراحل كانا يحاولان إنقاذ عائلة تداهمها المياه في المنطقة، موضحا أن أخاه أبى إلا أن ينزل في المياه لإنقاذ العائلة قبل أن يجرفه السيل.

والطيراوي متزوج ولديه 5 أطفال، وفقا لشقيقه.

وكانت إدارة الإعلام في الدفاع المدني الأردني قد أعلنت عن تمكن فرق البحث والإنقاذ من العثور على جثة الشاب الأربعيني الطيراوي بعد عمليات بحث مستمرة على طول مجرى السيل الممتد إلى منطقة زيزيا.

الشهيد بإذن الله ابراهيم الطيراوي

حيث خاطر بحياته لإنقاذ الأرواح في اليادودة

رحمة الله عليه#الأردنpic.twitter.com/d6RNDcqJnI — فارس الشخانبة ⁦🇯🇴⁩⁦ (@faresahmad123) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

وقالت الإدارة إن فرق الإنقاذ عملت على وضع حواجز ترابية لتخفيف سرعة جريان المياه وتسهيل مهمة الغطاسين في عملية البحث، لافتة إلى أنه تم نقل جثمانه إلى مستشفى البشير الحكومي.

موقف الطيراوي الشجاع بإنقاذ العائلة والذي لقي تعاطفا كبيرا من قبل رواد التواصل الاجتماعي، أعاد إلى الأذهان صورة بطل واقعة إطفاء النار المشتعلة في ضحايا حادث محطة القطارات بمصر وليد مرضي.

حيث أشاد الكثيرون بموقفة البطولي وتضحيته بحياته لكي تحيا عائلة تقطعت بها كافة السبل أمام مياه السيول الجارفة.

المصدر: وكالات