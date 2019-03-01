إجراءات جديدة للجنة النقل في مجلس النواب المصري بعد حادثة محطة مصر

أعلن المهندس هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، أن اللجنة اتفقت على إجراء تعديلات على بعض اللوائح الخاصة بالسكك الحديدية لمنع وقوع حوادث مرة أخرى.

وقال النائب عبد الواحد، في تصريح لموقع "مصراوي"، إن "تطوير السكة الحديدية بدأ منذ فترة، ونستكمل حاليا خطة وافق عليها المجلس وفق رؤية 20/30، وهي خطة للدولة ليست مرتبطة بأشخاص وهذا يحصل للمرة الأولى".

وتابع: "بدأنا التطوير منذ خمس سنوات، وأصدرنا اللوائح والقوانين التي تتيح للقطاع الخاص الاشتراك في إدارة وتشغيل هذا المرفق الذي نفتخر به، كما أنه لا بد أن نضطلع بمسؤوليتنا الرقابية كممثلين للشعب".

وتابع: "الحادثة التي حصلت في محطة مصر سوف تزيدنا إصرارا، لكي نكمل مسيرة التطوير التي تحتاج فقط إلى بعض الوقت، لأن السكك الحديدية تعاني من الإهمال منذ 70 عاما".

وشدد النائب المصري على ضرورة "محاسبة المقصر ووضع عقوبات رادعة وحاسمة تجاه المخطئين، وذلك لمنع تكرار الحوادث، لأن دماء المصريين غالية ونقطة الدم تساوي الكثير، وتعديل اللوائح أصبح أمرا حتميا".

كما بين عبد الواحد أن هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات السابق، "تحمل المسؤولية السياسية عن الحادث، وهذه ثقافة وفكر جديدان بالنسبة لنا"، ووصف قرار الاستقالة بـ"الشجاع، وقبوله من رئيس الوزراء قرار جريء".

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر صباح الأربعاء، إثر اصطدام قطار بالصدادة الحديدية الموجودة على الرصيف السادس، ما أدى لخروجه عن القضبان، وأسفر عن مصرع 22 شخصا وإصابة 43 آخرين.

المصدر: مصراوي