حزب الله اللبناني يندد بقرار بريطانيا إدراجه على لائحة المنظمات الإرهابية
أصدر حزب الله اللبناني بيانا اليوم الجمعة يرفض فيه بشدة قرار بريطانيا إدراجه على ما يسمى "لائحة المنظمات الإرهابية".
وجاء في بيان حزب الله: "نحن حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ولا يحق لأي دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموّله وتدعمه أن تتهم حزب الله أو أي حر".
وأكد حزب الله أن "القرار البريطاني انصياع ذليل للإدارة الأمريكية".
*بيان حزب الله حول القرار البريطاني ضده*— قناة المنار (@almanarnews) ١ مارس ٢٠١٩
يرفض حزب الله بشدة القرار البريطاني المدان بإدراج حزب الله على ما يسمى "لائحة المنظمات الإرهابية"، ويؤكد أن حزب الله حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ولا يحق لاي دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموّله وتدعمه ان تتهم حزب الله أو أي حر ...
يتبع...