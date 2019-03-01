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حزب الله اللبناني يندد بقرار بريطانيا إدراجه على لائحة المنظمات الإرهابية

أخبار العالم العربي

حزب الله اللبناني يندد بقرار بريطانيا إدراجه على لائحة المنظمات الإرهابية
Reuters Ali Hashisho
أرشيف - لبنان
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أصدر حزب الله اللبناني بيانا اليوم الجمعة يرفض فيه بشدة قرار بريطانيا إدراجه على ما يسمى "لائحة المنظمات الإرهابية".

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وجاء في بيان حزب الله: "نحن حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ولا يحق لأي دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموّله وتدعمه أن تتهم حزب الله أو أي حر".

وأكد حزب الله أن "القرار البريطاني انصياع ذليل للإدارة الأمريكية".

يتبع... 

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