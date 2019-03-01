نائب سوري: بعض دوريات الجمارك تنشر الرعب بالأسواق بغاية الابتزاز

انتقد عضو في مجلس الشعب السوري أداء الجمارك مؤخرا وخصوصا فيما يتعلق بدخولها إلى المحال التجارية معتبرا أن معظم دورياتها باتت تنشر الرعب في الأسواق بهدف الابتزاز الشخصي.

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وقال رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب صفوان قربي لـ"الوطن" السورية، إن الفوضى تعم حاليا جهاز الجمارك لأن الكثير من موظفيه يسعون للمنفعة الشخصية قبل مصالح الدائرة واقتصاد الوطن، وأن الابتزاز هو العنوان الأساسي لمعظم العاملين، سواء في الدوريات المنتشرة على الطرقات أو التي تقتحم المستودعات والمحال.

وأوضح قربي أن بعض موظفي الجمارك يتغاضون عن دخول البضائع ذات المنشأ التركي إلى الأسواق السورية، وأصبحت بعض المراكز الحدودية غير مضبوطة.

ولفت عضو مجلس الشعب إلى أن الكثير من المحال التجارية في سوريا سواء كانت طبية أو غيرها تعرضت للابتزاز وبشكل صارخ من بعض دوريات الجمارك وبمبالغ كبيرة تصل إلى الملايين.

وأشار قربي إلى أنه نتيجة الحصار الاقتصادي اضطر العديد من التجار إلى استخدام وسائل ملتوية للاستيلاء على بعض البضائع والمواد.

وأقر مجلس الشعب العشرات من المواد في مشروع تعديل قانون الجمارك الأسبوع الماضي على أن يستكمل مناقشته خلال الجلسات القادمة للمجلس.

المصدر: الوطن