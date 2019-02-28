إيقاف إمدادات الكهرباء داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن

أفاد الناطق الإعلامي باسم مفوضية شؤون اللاجئين محمد الحواري، بإيقاف إمدادات الكهرباء داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمالي الأردن بسبب الظروف الجوية تفاديا لوقوع أي حوادث.

وأوضح الحواري أن القائمين على المخيم أبقوا على إنارة الطرقات داخل مخيم الزعتري، مشيرا إلى أنه سيعاد التيار الكهربائي يوم الجمعة مع استقرار الأحوال الجوية.

وقالت مراسلتنا إن 6 عائلات سورية نقلت من مخيم الزعتري بسبب مداهمة السيول والأمطار، وذلك في سياق إعلان أجهزة الدفاع المدني حالة الطوارئ والاستنفار القصوى في المخيم.

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وأكدت المراسلة إجلاء أكثر من 40 لاجئا سوريا يقطنون خياما عشوائية في محافظة مأدبا جنوبي العاصمة الأردنية عمان.

ويشهد الأردن فيضانات عارمة بسبب تساقط الأمطار بغزارة، ما أدى لارتفاع منسوب المياه، وإعلان الحكومة حالة الطوارئ القصوى.

المصدر: RT