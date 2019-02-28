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ساويرس يدافع عن وزير النقل المصري المستقيل

أخبار العالم العربي

ساويرس يدافع عن وزير النقل المصري المستقيل
Reuters Amr Abdallah Dalsh
نجيب ساويرس
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علق الملياردير المصري، نجيب ساويرس، في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على استقالة وزير النقل المصري هشام عرفات، إثر كارثة سكك الحديد التي خلفت أكثر من 20 قتيلا.

وقال ساويرس معارضا استقالة الوزير عرفات: "أنا أسمع كل الخير عنه (الوزير المستقيل)"، متسائلا عن جدوى الإجراء في ظل تكرار هذه الحوادث.

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر صباح الأربعاء، إثر اصطدام قطار بالصدادة الحديدية الموجودة على الرصيف السادس ما أدى لخروجه عن القضبان، وأسفر عن مقتل وإصابة نحو 70 شخصا.

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المصدر: RT

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