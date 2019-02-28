قتلى وجرحى بتفجير في العاصمة الصومالية

فجر مسلحون مجهولون سيارة مفخخة قرب فندق كبير في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت وسائل إعلام أن تفجيرا قويا هز مقديشو مساء الخميس، أعقبه إطلاق نار كثيف وتصاعد سحب من الدخان.

وأشارت تقارير إعلامية إلى سماع دوي انفجار ثان قرب موقع التفجير الأول.

وقال مصدر أمني "حدث انفجار ضخم لسيارة مفخخة في شارع مكة المكرمة دمر الكثير من المتاجر والسيارات".

ووصف شهود ما حدث في الشارع الأكثر ازدحاما في المدينة مع بداية المساء. وقال عبد الصمد محمد "كل المنطقة كانت تشتعل ورأيت سيارات إسعاف تهرع للمكان"، مضيفا "كان هناك أيضا اطلاق نار، لكن لا أعرف من أطلق النار".

من جهتها نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الشرطة الصومالية قولها إن المهاجمين فجروا السيارة قرب منزل رئيس محكمة الاستئناف في شارع المكة المكرمة، وحاولوا بعد ذلك اقتحام المبنى، لكن الحراس تصدوا لهم.

وتضاربت الأنباء حول عدد القتلى في التفجير، وتراوحت الأرقام بين 4 و25 قتيلا، وأفادت "أسوشيتد برس" بسقوط 4 قتلى على الأقل، فيما قالت وكالة الأنباء الألمانية إن عددهم بلغ 25 قتيلا.

وأكد الضابط في الشرطة الصومالية، محمد حسين، إصابة 8 أشخاص جراء التفجير.

وقال شهود عيان إن التفجير تسبب بانهيار جزء من سطح منزل رئيس محكمة الاستئناف الصومالية.

المصدر: وكالات