المرصد السوري: قسد تتخذ إجراءات لمنع تهريب عناصر داعش إلى تركيا

قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن قوات سوريا الديمقراطية شددت الإجراءات على الحواجز الممتدة من منبج إلى الحدود السورية – العراقية للتصدي لعمليات تهريب عناصر داعش نحو تركيا.

ونشرت قوات سوريا الديمقراطية قوات من الشرطة العسكرية، على أغلب حواجزها في منطقة شرق الفرات ومنطقة منبج عند الضفاف الغربية لنهر الفرات، وبالأخص تلك المنتشرة على الطرق الواصلة من دير الزور ومزارع الباغوز إلى منبج ومناطق سيطرة قوات عملية "درع الفرات" في القطاع الشمالي الشرقي من ريف حلب.

وأشار المرصد السوري لحقوق الانسان إلى أنه حصل على معلومات "من عدد من المصادر الموثوقة"، عن عمليات نقل متواصلة لعناصر تنظيم داعش من مناطق تواجده في ريف دير الزور، وصولاً لمناطق سيطرة قوات عملية "درع الفرات" المدعومة من تركيا.

وذكر المصدر استنادا الى المعلومات التي حصل عليها أن عدد العائلات التي خرجت من المزارع التي يتواجد فيها التنظيم بين منطقة الباغوز ومناطق سيطرة قوات عملية "درع الفرات" في الريف الشمالي الشرقي لحلب، وصل لأكثر من 142 عائلة.

وأكد أن عناصر داعش المتجهين إلى تركيا يحملون مبالغ مالية ضخمة، مبينا أن عمليات التهريب تشمل أيضا الآثار.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الانسان