بوغدانوف يبحث الوضع في سوريا مع قيادي كردي

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الوضع في سوريا مع القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي خالد عيسى.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه تمت خلال اللقاء "مناقشة التطورات في سوريا مع التركيز على وحدة أراضيها وضمان مشاركة ممثلي الأكراد في عملية التفاوض بشكل متساو مع المكونات الإثنية والدينية الأخرى في سوريا".

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وكان بوغدانوف قد استقبل يوم 26 فبراير الجاري شخصيات سياسية كردية من سوريا، وأكد لها موقف موسكو المبدئي بشأن ضرورة مشاركة ممثلي الأكراد في تقرير مصير سوريا.

المصدر: وكالات