مصر.. إحباط محاولة إدخال كميات كبيرة من النفايات الخطيرة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/liwj
أعلنت قوات الأمن في مصر، اليوم الخميس، عن إحباط محاولة إدخال أكثر من 164 طنا من النفايات الخطرة إلى داخل البلاد، عبر ميناء الإسكندرية.
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي المصري، قیام إحدى شركات الإسمنت الكائن مقرها في مدینة نصر بالقاھرة ، باستیراد عدة حاويات من النفایات الخطرة.
وبتفتيش الحاويات بواسطة الأمن ضبط بداخلها 164 طنا و860 كيلوغراما من فضلات السجاد والفرش المستعملة والتي تعد من النفايات الخطرة بقصد إدخالها إلى البلاد دون الحصول على الموافقات اللازمة.
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)