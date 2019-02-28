الجيش الوطني الليبي يسيطر على الحدود مع الجزائر وتشاد والنيجر

أعلن الجيش الوطني الليبي أن قواته تمكنت من السيطرة على مدينة غات ومنطقة العوينات الغربية، على الشريط الحدودي مع الجزائر.

وأوضح الجيش في إيجاز صحفي اليوم أن وحداته دخلت المنطقة الحدودية سلميا وسط ترحيب كبير من أهاليها.

كما أفات تقارير إعلامية بأن الجيش فرض سيطرته على الحدود الليبية مع تشاد والنيجر.

ويأتي هذا التحرك بعد سيطرة قوات الجيش على منطقتي فنقل وتراغن شرق مدينة مرزق، ولم يتبق الآن أمام القوات المسلحة الليبية سوى بلدة أم الأرانب لتصبح المنطقة الجنوبية بالكامل تحت سيطرتها.

ويشن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسكرية واسعة لتجفيف منابع الإرهاب، لا سيما عند الحدود الجنوبية للبلاد.

المصدر: RT