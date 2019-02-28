الصور الأولى لقادة حماس المفرج عنهم بعد احتجازهم 4 سنوات في مصر

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، رسميا الإفراج عن أربعة أشخاص تابعين للحركة، كانوا محتجزين في مصر منذ سنوات.

RT

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وأكد هنية عودة الأشخاص الأربعة سالمين من مصر إلى قطاع غزة، وعبر عن شكره للقيادة المصرية على قرارها الذي يعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين.

ونشرت الحركة صورا للأشخاص المفرج عنهم، بالإضافة إلى أسمائهم، وهم: وسيم أبو جليلة، وعبد الرحمن مصطفى، وسالم شيخ العيد، وعبد العزيز أبو ختلة.

وكانت مصادر مطلعة، قد أفادت بأن السلطات المصرية أفرجت اليوم الخميس، عن 4 من قياديي حركة حماس احتجزتهم في مصر منذ 4 سنوات.

وقالت المصادر لـRT، إنه تم الإفراج عن المحتجزين بعد وساطة من رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

وجاء الإفراج عن القياديين الأربعة بعد تصريح هنية اليوم الخميس، والذي أكد فيه أن ملف المفقودين الأربعة والذي ناقشه مع الجانب المصري، كان الأكثر أهمية.

ووصل هنية والوفد المرافق له أمس الأربعاء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري قادماً من مصر، بعد زيارة بحث خلالها عددا من الملفات المُتعلقة بالقضية الفلسطينية والشأن الداخلي الفلسطيني.

المصدر: RT