هيئة السكك الحديدية المصرية: القاطرة تحركت بشكل نادر ووصلت للمحطة خلال دقيقة!

قال رئيس هيئة السكك الحديدية في مصر أشرف رسلان، إن القاطرة التي تسببت في الكارثة، أمس الأربعاء، تحركت بشكل نادر ووصلت إلى المحطة خلال دقيقة.

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وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية، أن سائق القاطرة علاء فتحي، هو المسؤول الأول والمتسبب في الحادث، خصوصا أن خط سيره كان خطأ، وتسبب في الاصطدام مع قطار آخر، وقرر النزول من الجرار لمعاتبة السائق، وترك قاطرته تسير بسرعة 8، وظلت عجلة الجرار دائرة، ولكن في البداية لم تتحرك القاطرة بسبب التصاقها مع القطار الآخر الذي اصطدم بها، وانطلق بمجرد فك حالة الاشتباك بينهما.

وأضاف رسلان، خلال حديثه مع وفد لجنة النقل الذي نظم زيارة ميدانية لمحطة مصر حيث وقعت الكارثة، أن الجرار بمجرد انطلاقه قطع المسافة للمحطة في دقيقة، والغريب أن تحركه بهذا الشكل أمر نادر للغاية، مشيرا إلى أن منظومة السكك الحديدية في مصر تحتاج لتحويلها للنظام الكهربائي بالكامل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر صباح الأربعاء، إثر اصطدام قطار بالصدادة الحديدية الموجودة على الرصيف السادس، ما أدى لخروجه عن القضبان، وأسفر عن مصرع 22 شخصا وإصابة 43 آخرين.

المصدر: صدى البلد