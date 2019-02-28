السلطات العراقية تمنع المواطنين من جمع الكمأ (وثيقة)

منعت السلطات العراقية المواطنين في محافظة الأنبار من الخروج لجمع الكمأ في الصحراء بعد تعرض العشرات منهم للخطف والقتل على أيدي عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي خلال الأيام الماضية.

وأصدرت قيادة عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار قرارا يمنع المواطنين من الخروج لجمع الكمأ ورد في نصه: "يمنع منعا باتا خروج المواطنين إلى الصحراء لجمع الكمأ لمنع إعطاء الفرصة لتنظيم "داعش" لتنفيذ عملياته وحفاظا على أرواحهم".

يذكر أن الأيام الماضية شهدت خطف وقتل تنظيم "داعش" عددا من المدنيين في صحراء محافظة الأنبار بعد خروجهم لجمع الكمأ.

RT

المصدر: RT