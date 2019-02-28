مصر تفرج عن 4 من قيادي حركة حماس تم احتجازهم منذ 4 سنوات

أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المصرية أفرجت اليوم الخميس، عن 4 من قيادي حركة حماس احتجزتهم في مصر منذ 4 سنوات.

وقالت المصادر لـRT، إنه تم الإفراج عن المحتجزين بعد وساطة من رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

وجاء الإفراج عن القياديين الأربعة بعد تصريح هنية اليوم الخميس، والذي أكد فيه أن ملف المفقودين الأربعة والذي ناقشه مع الجانب المصري، كان الأكثر أهمية.

ووصل هنية والوفد المرافق له أمس الأربعاء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري قادماً من مصر، بعد زيارة استمرت 24 يوماً، بحث خلالها عددا من الملفات المُتعلقة بالقضية الفلسطينية والشأن الداخلي الفلسطيني.

المصدر: RT