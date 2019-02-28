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مصر تكرّم منقذ ضحايا حادث محطة مصر الكارثي (صور)

أخبار العالم العربي

مصر تكرّم منقذ ضحايا حادث محطة مصر الكارثي (صور)
RT
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كرّم محافظ المنوفية سعيد عباس المواطن وليد مرضي المقيم بقرية الحامول مركز منوف، على دوره البطولي في إنقاذ مصابي حادث قطار محطة مصر الذي وقع صباح أمس الأربعاء.

تكريم المواطن المصري منقذ الضحايا
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وقدم محافظ المنوفية شهادة تقدير ودرع المحافظة ومكافأة مالية للمواطن، مؤكدا أن "ما قام به ليس بغريب على شعب المنوفية".

جدير بالذكر أن المواطن المصري وليد مرضي يبلغ من العمر 38 عاما ويعمل في محطة مصر التي وقع فيها الحادث الذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، حيث قام بإنقاذ مجموعة من الأشخاص اشتعلت النار بهم.

تكريم المواطن

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر صباح الأربعاء، إثر اصطدام قطار بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 ما أدى لخروجه عن القضبان، ومقتل 22 شخصا وإصابة 43 آخرين.

المصدر: RT

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