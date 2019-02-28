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مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي تتعرض لإطلاق نار قرب الحدود المصرية

أخبار العالم العربي

مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي تتعرض لإطلاق نار قرب الحدود المصرية
Reuters
الجيش الإسرائيلي
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أعلن الجيش الإسرائيلي، أن مركبة تابعة له تعرضت لإطلاق نار قرب الحدود المصرية، دون وقوع إصابات.

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وأوضح الجيش في منشور له على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "منذ فترة وجيزة يبدو أن سيارة تابعة للجيش الإسرائيلي أصيبت بنيران طائشة بالقرب من الحدود المصرية. ملابسات الحادث قيد التحقيق. لا توجد إصابات".

وأشار إلى أنه تم القبض على اثنين من المشتبه بهم بالقرب من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة، ونقلهما إلى قوات الأمن لاستجوابهما.

المصدر: تويتر

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