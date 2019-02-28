بلاغ ضد القائمين على كاميرات المراقبة في محطة مصر التي وقعت فيها الكارثة

تقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام، يطالب فيه بمحاسبة المسؤولين عن كاميرات المراقبة داخل محطة قطارات رمسيس، وضمهم لقائمة الاتهام مع المسؤولين عن حريق محطة مصر.

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وقال المحامي، في بلاغه إنه يطلب إدراج المسؤولين عن كاميرات المراقبة إلى قوائم الاتهام لتسريبهم فيديو حادث قطار محطه رمسيس، ما أصاب المجتمع المصري بحالة من الكآبة وخلق روح التشاؤم واستغلته قنوات الإرهاب لخدمة مصالحها، وهو الأمر الذي يمثل جريمة طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق غرض إرهابي.

وطالب مقدم البلاغ، بسرعة إصدار أمر بضبط العاملين على كاميرات المراقبة.

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر صباح الأربعاء، إثر اصطدام قطار بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 ما أدى لخروجه عن القضبان، وأسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 43 آخرين.

المصدر: وكالات