اتحاد الصحفيين السوريين.. وصاية حزبية وانتخابات يطيحها قرار الحل

للمرة الثانية يشهد اتحاد الصحفيين في سوريا حالة حل لأحد فروعه في المحافظات بشكل مخالف للقانون والنظام الداخلي.

الحادثة الأخيرة وقعت في فرع حمص لاتحاد الصحفيين، حيث تم قبل نحو أسبوعين حل الفرع أثناء مؤتمره السنوي، بشكل "بدا معدا مسبقا، لاستبعاد غير البعثيين"، كما يقول رئيس الفرع بسام علي.

وصاية بعثية

"في صالة حزب البعث العربي الاشتراكي، وليس في المركز الثقافي كما كان مقررا، عقد فرع حمص مؤتمره.

كان ذلك مؤشرا ظاهرا فقط على الوصاية التي يمارسها فرع الحزب على فرع الاتحاد" يقول علي.

ويضيف: "فوجئت باستقالة ثلاثة من أعضاء الفرع، وأثناء المؤتمر السنوي. قبل نهاية المؤتمر بربع ساعة، أعلن عضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حمص أن ثلاثة من الأعضاء البعثيين قدموا استقالاتهم، وبالتالي أصبح الفرع محلولا، ثم وفي الجلسة ذاتها، تمت الدعوة لانتخابات جديدة، لاختيار أعضاء جدد".

كان ذلك مخالفا للنظام الداخلي كما يقول علي، إذ أن "استقالات الأعضاء لا تحل الفرع، وكان يجب ترميمه بالأعضاء المستقيلين، وحتى لو اعتبروا أن الفرع أصبح في حكم المنحل، فمن غير القانوني إجراء الانتخابات في الجلسة ذاتها، كان يجب أن تعلَّق أعمال المؤتمر، ثم تتم الدعوة لمؤتمر انتخابي يحدد موعده لاحقا، لكن ذلك لم يحدث، طلبوا من الأعضاء أن يرشحوا أنفسهم، ثم جرت الانتخابات"

القانون

قانون الاتحاد والنظام الداخلي لا يرد فيهما أي ذكر لحل الفرع بهذه الطريقة.

المادة 48 من قانون الاتحاد:

"يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام أو مجلس الاتحاد أو مكتبه في حالة انحراف أي منها عن مهامها وأهدافها"

بعض الصحفيين في حمص لم يرغبوا بذكر أي شيء عن لسانهم في هذه القضية، ومنهم من رأى أن حل الفرع كان إجراء قانونيا، بينما اعتبر آخرون أنه كانت تجب الدعوة لمؤتمر انتخابي.

يمكن .. ولا يمكن

رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور ينفي أن يكون فرع البعث أدى أي دور، لكنه يشير إلى أنه "كونهم جهة موجودة في حمص، فنحن أطلعناهم على نتائج عملنا، أما أن يتدخلوا فهذا لم يحدث أبدا".

وحول ما جرى في المؤتمر يقول عبد النور: "هناك من قدموا استقالاتهم، وبالتالي حل الفرع، وأجرينا انتخابات جديدة وسيشكل فرع جديد".

وحول اتفاق ذلك مع النظام الداخلي، أضاف أن ما جرى لم يكن مخالفا، "فطالما الجميع حاضرين، والترشيح موجود يجوز ذلك، والمكتب التنفيذي يتخذ الإجراء المناسب لأنه هو من يضع التعليمات التنفيذية".

سألنا رئيس اتحاد الصحفيين السابق إلياس مراد، عن حالات حل الفروع والدعوة لانتخابات جديدة، يقول:

ـ في حالة حل الفرع أمام المؤتمر وكان أعضاؤه حاضرين وحجبوا الثقة عن الفرع كله أو أحد أعضائه.. يحدد لاحقا موعد للانتخابات.

ـ في حال الاستقالة، يصدر قرار بحل الفرع، ثم تتم الدعوة لاجتماع لانتخاب بديل للفرع، كله أو بعض أعضائه.

وعن الحالة في فرع حمص يقول، لا أدري ما التفاصيل، وما هي ظروفهم، لكن إذا كان هناك مؤتمر، وتقدم جميع أعضاء مكتب الفرع باستقالاتهم داخله، يصبح الفرع محلولاً، ويمكن في هذه الحالة لرئاسة الجلسة أن تدعو لانتخابات فرع جديد، كما يمكن أن تؤجل الانتخابات.

حالة مشابهة

الرئيس السابق لفرع دمشق لاتحاد الصحفيين أيمن مرعي يقول إن حل فرع الاتحاد بتلك الطريقة مخالف للقانون، ويؤكد: "لا تحل فروع الاتحاد إلا عند حل المؤتمر العام وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، أما في حالة استقالة ثلاثة أعضاء، فيحافظ الذين لم يستقيلوا على عضويتهم، وتتم إعادة الانتخاب بدلا عن المستقيلين فقط، حتى لو كانوا أغلب أعضاء الفرع".

السبب، كما يوضح مرعي: "هؤلاء منتخبون، ولا يمكن أن يفقد عضو منتخب موقعه، إلا في حالة الاستقالة، أو حجب الثقة عنه ممن انتخبه.

ويذكّر مرعي بما جرى في فرع دمشق، إذ طُلب من ثلاثة أعضاء تقديم استقالاتهم، كي يحلوا الفرع، ويؤكد أنه استشار مجلس الدولة، وحصل على رأي يؤكد أن قرار حل الفرع كان مخالفا للقانون.

استقالوا .. وعادوا رؤساء

بعض الصحفيين الذين لم يرغبوا بذكر أسمائهم، قالوا إن قصة الاستقالات تأتي لتكون مبررا لحل الفرع، بعد أن استقر "العرف" المخالف للقانون على حل الفرع، بعد استقالة ثلاثة من أعضائه.

ويشيرون إلى أن بعض الذين يقدمون استقالاتهم، يعودون إلى مواقعهم في الفرع، بل قد تجد من قدم استقالته اليوم، رئيسا للفرع غدا.

دمشق ـ أسامة يونس