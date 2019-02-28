أشلاء إضافية تحت قاطرة محطة مصر المنكوبة

أكدت مصادر داخل محطة مصر اليوم الخميس وجود أشلاء تحت القاطرة رقم 2310 المشؤومة التي قتلت أكثر من 20 شخصا أمس الأربعاء في القاهرة.

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وأضافت المصادر وفقا لجريدة الشروق المصرية، أنه سيتم رفع الجرار فور انتهاء المعمل الجنائي والنيابة من المعاينات، وأن العشرات من الأهالي ممن فقدوا ذويهم لا يزالون يتوافدون على المحطة منذ الساعات الأولى من الصباح، بعد ذهابهم إلى المستشفيات التي استقبلت الضحايا والمصابين.

وأوضح المصدر، أنه من الصعب رفع الأشلاء من تحت الجرار قبل رفعة من مكان الحادث.

ووقع حادث داخل محطة مصر للسكك الحديدية صباح أمس الأربعاء، إثر اصطدام جرار قطارات بمصدّ حديدي على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار خزانات للبنزين في المحطة.

وأدى الحادث إلى مقتل 22 شخصا، وإصابة 43 آخرين وفقا لما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

المصدر: الشروق