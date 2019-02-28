أول صور للطفلة الوحيدة المصابة في حادث محطة مصر المروع

نشرت وسائل الإعلام المصرية الصور الأولى للطفلة راوية الوحيدة القاصر بين المصابين في حادث محطة مصر المروع، الذي سقط ضحيته 20 قتيلا.

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وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن أحد أقارب الطفلة نشر صورتها على موقع فيسبوك، وأكد أنها تدعى راوية وأنها كانت برفقة جدتها أثناء الحادث، ولكن الجدة مفقودة حتى الآن، أما الطفلة فترقد في المستشفى في حالة خطرة.

وأضافت وسائل الإعلام أن الطفلة راوية، ظلت مجهولة الهوية حتى عثر عليها أهلها بعد 8 ساعات من الحادث داخل مستشفى معهد ناصر بقسم الأطفال.

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ووقع حادث داخل محطة مصر للسكك الحديدية صباح أمس الأربعاء، إثر اصطدام جرار قطارات بمصدّ حديدي على رصيف 6 بعد خروجها عن القضبان، ما أدى إلى انفجار خزانات للبنزين في المحطة.

وأدى الحادث إلى مقتل 20 شخصا، وإصابة 42 آخرين وفقا لما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

المصدر: الوطن + فيتو