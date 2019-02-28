إسرائيل تفرج عن النائبة خالدة جرار

أفرجت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الخميس عن خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني بعد اعتقال استمر 20 شهرا.

وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية أن الإفراج تم على حاجز سالم العسكري غربي مدينة جنين فجر الخميس، وذلك لمنع إقامة حفل استقبال لجرار في المنطقة.

وقالت جرار: "تم إبلاغي يوم أمس أنه سيتم الإفراج عني دون تحديد الساعة، وأعلموا الأهل بأن الإفراج عني سيكون عند حاجز الجلمة، لكن إدارة السجن قررت في ساعات الصباح الباكر الإفراج عني".

كما أكدت جرار أن "الأسرى هم جزء من الشعب ورسالتهم دوما هي التأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وجرار سياسية فلسطينية وقيادية بارزة في الجبهة الشعبية، ونائب في المجلس التشريعي اعتقلت في أبريل 2015، بتهمة النشاط السياسي والانتماء لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

المصدر: وكالات