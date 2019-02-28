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وفد كوري شمالي يتوجه إلى الصين في أعقاب قمة كيم ترامب

أخبار العالم العربي

وفد كوري شمالي يتوجه إلى الصين في أعقاب قمة كيم ترامب
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أعلنت وكالة الأنباء الكورية المركزية اليوم الخميس أن وفدا من كوريا الشمالية توجه إلى الصين عقب انتهاء قمة هانوي بين الزعيمين الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ أون.

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وذكرت أن الوفد توجه إلى الصين برئاسة ري كيل سونج نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، وذلك فور انتهاء الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في فيتنام دون التوصل لأي اتفاق بين الطرفين.

المصدر: رويترز

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