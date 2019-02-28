تطورات جديدة في قضية الفيديوهات الإباحية في مصر
Reuters
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قررت إحدى المحاكم المصرية تجديد حبس سيدة الأعمال منى الغضبان 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية "الفيديوهات الإباحية"، وقضت بترحيلها إلى سجن النساء.
وألقى القبض على منى الغضبان بتهمة الظهور في مقطع فيديو إباحي مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، حيث أكدت في التحقيق أنها كانت متزوجة منه عرفيا.
يأتي هذا، في الوقت الذي لم يتم فيه توجيه أي اتهام لخالد يوسف حتى الآن، والموجود حاليا في فرنسا.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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