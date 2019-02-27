المسماري: العمليات العسكرية في جنوب ليبيا لم تنته

أعلن اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أن العملية العسكرية في جنوب ليبيا لم تنته بعد.

ونفى المسماري خلال مؤتمر صحفي له في بنغازي، اليوم الأربعاء، قتال الجيش المعارضين السياسيين، مؤكدا أن "الجيش يقاتل الإرهابيين من تنظيم القاعدة في درنة".

وقال: "لا نقاتل أي ليبي لديه طموح سياسي بل ندعمه ونحميه"، مضيفا: أن "الجيش لا يقاتل أي مكون قبلي أو جهوي أو سياسي".

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وذكر الناطق الرسمي كذلك عن "تواصل اجتماعات عسكرية في المنطقة المحصورة من الزاوية حتى الحدود التونسية" غربي ليبيا، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تأتي "تمهيدا لتنفيذ الواجبات القادمة وترتيب الأوراق والهيكلة والتنظيم الإداري للقوات المسلحة".

وجدير بالذكر أن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر شنت في يناير الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق في جنوب وجنوب غربي ليبيا ضد الجماعات المسلحة والمهربين الذين ينشطون في المنطقة.

المصدر: بوابة الوسط