بن يونس: لا تشككوا في الملف الصحي لبوتفليقة

أكد رئيس "الحركة الشعبية الجزائرية" عمارة بن يونس، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيودع ملف ترشحه يوم الثالث من مارس.

ودعا عمارة بن يونس في كلمة خلال تجمع يوم الأربعاء بمدينة الشلف غرب الجزائر، معارضي العهدة الخامسة إلى "الاحتكام للصندوق يوم 18 أبريل واحترام رأي الموالاة".

ومقابل اعترافه بشرعية الحراك الذي تشهده البلاد والتنويه بسلميته، اتهم رئيس "الحركة الشعبية الجزائرية" أحزابا بـ"محاولة استغلال الحراك لركوب الموجة"، متحدثا عن "أبواق الصهيونية ممن دعوا لتنظيم مسيرات بفرنسا لزعزعة استقرار الجزائر ونشر الربيع العربي".

وقال بن يونس "إن المشاكل لا تحل بالعنف والقوة، ونحن نرفض العودة إلى التسعينيات"، متسائلا: "هل الحل يأتي من الشارع"؟.

وتحدث رئيس الحركة خلال إشرافه على تجمع لمناضلين من حزبه، وآخرين من حليفه "التجمع الوطني الديمقراطي"، حيث طالب الحضور بـ"عدم التشكيك في الملف الصحي لترشح الرئيس".

جدير بالذكر أن قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة، تدخلت لمنع مناهضين للعهدة الخامسة، من بلوغ قاعة دار الثقافة بالشلف، التي كانت تحتضن تجمع بن يونس، إلا أن الطوق الأمني لم يمنع عددا من معارضي ترشح الرئيس بوتفليقة من التسلل للقاعة والهتاف بشعارات مناوئة لتقدمه للانتخابات.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية