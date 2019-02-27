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سوريا.. وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة بانهيار مبنى في حماة

أخبار العالم العربي

سوريا.. وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة بانهيار مبنى في حماة
/ SANA
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توفي يوم الأربعاء، ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة جراء انهيار مبنى سكني من طابقين في محافظة حماة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في شرطة المحافظة قوله، إن الانهيار أدى إلى وفاة أسرة نازحة من محافظة إدلب، وهي مكونة من أم حامل في شهرها التاسع، إضافة إلى طفلة وأخيها وهما بعمر 4 و5 سنوات.

وأوضح أن التحقيقات أظهرت أن "سبب انهيار المبنى الموجود في منطقة سكن عشوائي هو أنه غير مستوف للشروط الفنية والإنشائية في عملية بنائه، إضافة إلى الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مساء أمس على مدى ساعات".

وقالت الوكالة إن المبنى الذي انهار "لم تظهر عليه أي آثار تصدعات سابقا، وأن الأسرة تقطنه منذ نحو أربع سنوات".

ويقع المبنى في موقع العشر ضمن مزارع حي غربي المشتل في مدينة حماة.

المصدر: وكالة سانا

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