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الرئاسة الفلسطينية: عباس مستعد للقاء أي زعيم إسرائيلي في موسكو تلبية لدعوة بوتين

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الرئاسة الفلسطينية: عباس مستعد للقاء أي زعيم إسرائيلي في موسكو تلبية لدعوة بوتين
Reuters Benoit Tessier
محمود عباس
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جددت الرئاسة الفلسطينية استعداد الرئيس محمود عباس للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو أو أي خليفة له في موسكو تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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ورفض المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الأربعاء، حسب وكالة "وفا" الرسمية، التصريحات التي جاءت على لسان نتنياهو عشية زيارته إلى موسكو اليوم بأنه "لا يوجد شريك فلسطيني وأنه على استعداد للقاء إذا ما وجد زعيم فلسطيني"، معتبرا إياها غير صحيحة.

وقال أبو ردينة إن عباس سبق أن وافق على حضور لقاء رتّبه بوتين في موسكو، إلا أن نتنياهو تهرب من هذا الاجتماع.

وتابع: "الرئيس عباس كان دائما على استعداد لتلبية طلب الرئيس بوتين لمثل هذا اللقاء في أي وقت سواء مع رئيس الوزراء الحالي أو مع أي رئيس وزراء إسرائيلي قادم بعد الانتخابات، من أجل تحقيق السلام العادل والدائم".

وبحث بوتين اليوم مع نتنياهو في موسكو الأوضاع في الشرق الأوسط، وخصوصا القضية الفلسطينية.

المصدر: وفا

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