 
مباشر

مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في حادث قطار جديد في مصر

أخبار العالم العربي

مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في حادث قطار جديد في مصر
Reuters
حادث قطار في مصر - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/liod

اصطدم قطار بسيارة نقل على خط سكة حديد "مطروح - الإسكندرية"، ما أدى إلى وقوع قتيل وإصابة 6 آخرين.

إقرأ المزيد
الحادث
وزارة الصحة المصرية: سقوط 20 قتيلا بينهم 14 ذكرا و4 إناث وطفلان شقيقان في حادث محطة مصر

وأعلنت مديرية الصحة بمطروح أن جميع المصابين أجريت لهم الفحوصات الطبية والإسعافات اللازمة فور استقبالهم بمستشفى العلمين المركزي.

وكان قد وقع حادث آخر في القاهرة داخل محطة مصر للسكك الحديدية، صباح اليوم الأربعاء، إثر اصطدام إحدى القاطرات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجها عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "خزانات البنزين".

وأدى الحادث إلى مقتل 20 شخصا، وإصابة 42 آخرين وفقا لما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

المصدر: الوطن + الدستور

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو صادم.. طفل مصري يتعرض لهجوم كلاب ضالة!