وليد المعلم يتلقى اتصالا هاتفيا من جواد ظريف

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء السوري، وزير الخارجية وليد المعلم، يوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأنه جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين ومتابعة نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس بشار الأسد إلى إيران.

واستأنف الدبلوماسي الإيراني نشاطه متراجعا عن استقالته، واعتبر أن هدفه هو الدفاع عن المصالح القومية والشعب الإيراني على الساحة الدولية.

وفي أول نشاط دبلوماسي له عقب عودته عن استقالته، شارك ظريف يوم الأربعاء في مراسم استقبال رئيس الوزراء الأرمني الذي وصل طهران صباحا.

المصدر: وكالة الأنباء السورية