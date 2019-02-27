السعودية والإمارات تتخذان إجراء سريعا بالنسبة لباكستان بعد التصعيد العسكري مع الهند

اتخذت السعودية والإمارات إجراء عاجلا بتعليق رحلات طيرانهما المدني إلى باكستان، على خلفية التصعيد العسكري بين الهند وباكستان الذي أسفر عن إسقاط مقاتلتين هنديتين اليوم.

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وأعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، وقف جميع الرحلات بين المملكة وباكستان، على خلفية التوتر العسكري الراهن بين الدولتين النوويتين الجارتين.

وقال مركز الاتصال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تلفت الخطوط السعودية عناية ضيوفها الكرام أنّه نظرا لإغلاق الأجواء في جمهورية باكستان فقد تقرَّر تعليق جميع الرحلات بين المملكة وباكستان حتى رفع إغلاق الأجواء".

وأعلنت هيئة الطيران المدني الباكستاني- في وقت سابق من اليوم إغلاق المجال الجوي الباكستاني بعد تصاعد التوتر مع الهند، وذكر بيانٌ نُشر على حساب الهيئة بـ"تويتر"، أنَّ "سلطة هيئة الطيران المدني الباكستانية تعلن رسميا إغلاق المجال الجوي لباكستان حتى إشعار آخر".

وتشهد الحدود الباكستانية- الهندية توترًا، منذ أمس الثلاثاء، بعد قصف الطيران الهندي أهدافا داخل الأراضي الباكستانية، فيما ردّت إسلام آباد اليوم الأربعاء، بإسقاط مقاتلتين هنديتين.

وفي الإمارات، قررت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق جميع رحلات شركات الطيران المسجلة في دولة الإمارات والمتجهة إلى باكستان حتى إشعار آخر، نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها باكستان.

وقالت الهيئة في بيان اليوم إنها ستستمر في متابعة الأوضاع في جمهورية باكستان واتخاذ القرارات المناسبة حيال أية مستجدات، حرصا منها على سلامة المسافرين والناقلات الوطنية.

المصدر: سبق+ وام