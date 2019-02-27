 
مباشر

الجيش السوري يعثر على كمية هائلة من مادة متفجرة قادرة على تدمير مدن بكاملها!

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يعثر على كمية هائلة من مادة متفجرة قادرة على تدمير مدن بكاملها!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/limu

ذكر مصدر عسكري لـ RT أن الجهات المختصة عثرت على 8 أطنان من مادة "سي 4" شديدة الانفجار من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية.

إقرأ المزيد
عناصر من الجيش السوري - أرشيف
الجيش السوري يحبط محاولة تسلل لمسلحي "النصرة" في ريف حماة

واكتشفت وحدة مكافحة الإرهاب هذه الكمية الضخمة من المتفجرات مخبأة في مستودعات تحت الأرض، خزنتها هناك الجماعات الإرهابية قبل فرارها تحت ضربات الجيش السوري.

وأفادت مصادر ميدانية، بأن هذه المادة تتميز بأنها شديدة الانفجار ويعادل انفجار كيلو واحد من "سي - 4" 10 كيلو غرامات من مادة "تي إن تي".

وأكدت هذه المصادر، أن الكمية الضخمة المكتشفة كافية لتدمير مدن بكاملها، وقد عثر عليها بالقرب من الحدود مع الأردن وغير بعيد من السياج الفاصل مع الجولان المحتل.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو صادم.. طفل مصري يتعرض لهجوم كلاب ضالة!