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شاهد.. صور "مؤلمة" عقب انفجار القاطرة داخل محطة مصر

أخبار العالم العربي

شاهد.. صور
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محطة مصر
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انتشرت على وسائل الإعلام المصرية صور "مؤلمة" عقب الانفجار الذي وقع في محطة مصر برمسيس، والذي نجم عنه مقتل 24 شخصا، وإصابة العشرات.

Reuters
القاطرة المنفجرة
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الحادث
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ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر، أن "الحريق اندلع بعد انفجار خزان الوقود "تانك السولار" في قاطرة قطار، بعد اصطدامها بصدادات نهاية الرصيف، وليس نتيجة عمل إرهابي".

Reuters
القاطرة عقب انفجارها

وأشار المصدر إلى أن، الحادث تسبب في انهيار أجزاء من أحد المباني، وأثار حالة من الذعر في المحطة.

Reuters
القاطرة
facebook
نقل المصابين عقب الحادث

المصدر: وكالات

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