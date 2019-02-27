شاهد.. صور "مؤلمة" عقب انفجار القاطرة داخل محطة مصر
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انتشرت على وسائل الإعلام المصرية صور "مؤلمة" عقب الانفجار الذي وقع في محطة مصر برمسيس، والذي نجم عنه مقتل 24 شخصا، وإصابة العشرات.
Reuters
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر، أن "الحريق اندلع بعد انفجار خزان الوقود "تانك السولار" في قاطرة قطار، بعد اصطدامها بصدادات نهاية الرصيف، وليس نتيجة عمل إرهابي".
Reuters
وأشار المصدر إلى أن، الحادث تسبب في انهيار أجزاء من أحد المباني، وأثار حالة من الذعر في المحطة.
Reuters
المصدر: وكالات
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