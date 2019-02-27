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ضبط "عصابة أوروبية" خططت لسرقة فيلات الأثرياء في دبي

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You-Tube: Luxury Property
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كشفت النيابة العامة في دبي عن تورط مواطنَين أوروبيين في جريمة سرقة مجوهرات ثمينة وأموال من فيلا فاخرة، وأنهما قدما إلى الإمارات بنية استهداف العقارات الفارهة حصرا.

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واشترك الأوربيان في جريمة سرقة فيلا فاخرة في جزيرة النخلة، تعود ملكيتها لمواطن عربي يقيم في دبي، ما شكل تنفيذا عمليا لمخطط وضعاه مسبقا، يستهدف حصرا الشقق العقارية الفارهة وفيلات الأثرياء.

كما استأجر السارقان شقة سكنية في جزيرة النخلة الشهيرة، بهدف التخطيط لعملياتهما ورصد ومراقبة سكان الفيلات والشقق الفارهة عن قرب، واقتناص الفرصة السانحة لتنفيذ السرقة، بينما يكون السكان خارج منازلهم.

وألقي القبض على السارقين بعد إبلاغ صاحب الفيلا للشرطة عن تعرضه لعملية سرقة بينما كان في رحلة سفر برفقة أفراد أسرته، حيث قدرت قيمة المسروقات الإجمالية بـ 95 ألف دولار.

وبعد القبض عليهما، أقر السارقان بمسؤوليتهما المباشرة عن الجريمة، وبأنهما قصدا دولة الإمارات لغاية السرقة.

المصدر: صحيفة البيان الإماراتية

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