وزير الخارجية المصري يعلق على التعديلات الدستورية

علق وزير الخارجية المصري سامح شكري على التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب في الفترة الحالية.

وقال شكري في مقابلة أجراها مع قناة "CNBC" الأمريكية خلال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، "إن هناك مناقشات لها علاقة بتعديل الدستور الذي ربما يتم تمريره، وهناك قضايا لا تزال قيد التفسير وهناك نقاش عام، والقرار في النهاية لثلثي أعضاء البرلمان".

وأكد وزير الخارجية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يظل الرجل المناسب للمهمة في ظل التهديدات المستمرة للأمن والاستقرار، مشيدا في الوقت ذاته بالإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر.

وأضاف أن السيسي كان ناجحا في خلق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي وتنفيذ الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن بلاده ترى العائدات الأولى لهذا الإصلاح.

وردا على سؤال حول ما إذا كان السيسي الرجل المناسب للمهمة، في ظل ما تشهده مصر من نقاش حول التعديلات الدستورية، أجاب وزير الخارجية قائلا: "هو كذلك ويظل كذلك".

وأوضح وزير الخارجية أن مصر بحاجة لمواصلة العمل من أجل القضاء على الإرهاب الذي يهاجم الجيش والمدنيين مبينا أن القوات الأمنية المصرية حققت الكثير.

المصدر: قناة "CNBC" الأمريكية