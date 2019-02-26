مصادر توضح سبب ظهور مقاتلة في سيناء أثارت اهتمام نشطاء خلال قمة شرم الشيخ! (صور)

ظهرت مقاتلات ميراج 2000 المصرية، لأول مرة في شمال سيناء، حيث اعتقد نشطاء أن ظهورها جاء نتيجة مشاركتها في عمليات تأمين القمة العربية الأوروبية الأولى التي أقيمت في شرم الشيخ.

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وأكد مصدر لـRT رفض ذكر اسمه، أن ظهور مقاتلات ميراج 2000 في أجواء شمال سيناء قد يكون جاء خلال قيامها بمهام التصوير والاستطلاع، ضمن العمليات العسكرية ضد العصابات المسلحة في شمال سيناء.

وأوضح المصدر، أن هذه المقاتلات قادرة على حمل تشكيلات من صواريخ جو-جو، وجو-أرض، وجو-سطح، بالإضافة إلى مهام التصوير والاستطلاع و التشويش والحرب الإلكترونية.

و تابع المصدر: "جاء تصميمها بأجنحة دلتا يجعل منها مقاتلة بلا منازع في المناورات، والسرعات فوق الصوتية على الارتفاعات الشاهقة."

من جانبه، قال باحث الشؤون العسكرية المصري في المنتدى العربي لتحليل السياسات محمد الكناني، أن مقاتلات ميراج 2000 لازالت موجودة في الخدمة بالقوات الجوية المصرية ولم تخرج حتى الآن، حيث تسلمت مصر مقاتلات من هذا الطراز منذ مطلع عام 1986 وحتى منتصف عام 1988.

وأضاف أن هذه المقاتلة تعد نظيرة للمقاتلة الأمريكية إف-16، وتستطيع المشاركة في العمليات العسكرية، وضرب أهدافها بكل دقة فضلا عن تقديم الحماية للمقاتلات القاذفة.

وأوضح أن مقاتلات ميراج متواجدة في الخدمة بالقوات الجوية المصرية ولكن ظهور مقاتلات إف-16 بشكل دائم في الصدارة نظرا لتواجدها بكثرة حيث تسلمت مصر ما يصل إلى 240 مقاتلة من هذا الطراز بدءا من مارس 1982 و حتى عام 2015، وتعتمد عليها القوات الجوية المصرية بشكل كبير، و لكن مقاتلات ميراج 2000 متواجدة وتعمل بشكل رائع ضمن مهام محددة لها.

وأكد أن تأمين المؤتمرات والفاعليات الدولية يتم من خلال المروحيات الهجومية و الطائرات من دون طيار ، ولا يتم من خلال المقاتلات، إلا إذا تم استخدام المقاتلات من خلال مرافقة الطائرات الرئاسية كنوع من الترحيب بالضيوف الكبار.

المصدر: RT