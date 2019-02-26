وزير الخارجية البريطاني يتوجه إلى السعودية "لإحراز تقدم" في ملف خاشقجي

يتوجه وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الأسبوع الجاري إلى الرياض في محاولة للمضي قدما بتحقيق العدالة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول.

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وجاء هذا التأكيد على لسان وزير الدولة البريطاني لشؤون آسيا ومنطقة الهادئ، مارك فيلد، أثناء جلسة للبرلمان اليوم الثلاثاء، في معرض رده على سؤال بشأن ما إذا كانت حكومة لندن تعتزم الكشف عن معلوماتها بشأن الطرف المسؤول عن مقتل الصحفي وماهية الإجراءات التي ستتخذها المملكة المتحدة بحق المتورطين في القضية.

وقال فيلد: "وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية الأسبوع الجاري، وأتمنى أن يحرز هناك تقدما".

وأعلنت النيابة العامة السعودية عن توجيه اتهامات رسمية بالتورط في القضية إلى 11 شخصا وطالبت بإعدام 5 منهم، كما تجري تحقيقات مع 10 أشخاص آخرين.

لكن بعض الدول، وفي مقدمتها تركيا التي تجري تحقيقها الخاص في القضية، اتهمت السلطات السعودية بمحاولة حماية مسؤولين رفيعي المستوى متورطين بمقتل الصحفي.

وخلافا عن الولايات المتحدة وألمانيا وكندا، لم تفرض بريطانيا، أحد أكبر مصدري الأسلحة للرياض، عقوبات على المسؤولين السعوديين المتهمين في التورط بمقتل الصحفي.

المصدر: رويترز