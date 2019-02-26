البرادعي: صفقة القرن لا تبعث على أي طمأنينة

أعلن نائب رئيس الجمهورية المصري السابق محمد البرادعي، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهت من إعداد "صفقة القرن".

فى وسط المآسي التى تعصف بالعالم العربى، انتهت إدارة ترمب من إعداد "صفقة القرن" التى ستعلن بعد الإنتخابات الإسرائيلية فى ابريل. ما اسمعه لايبعث على أي طمأنينة .هل هناك موقف فلسطيني وعربي موحد لما يمكن قبوله ومايجب رفضه، حتى لا تتم تصفية القضية بليل وسط صراعاتنا وإنقساماتنا! — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) 26 февраля 2019 г.

إقرأ المزيد

وقال البرادعي في تدوينه له على موقع تويتر: "في وسط المآسي التي تعصف بالعالم العربي، انتهت إدارة ترامب من إعداد "صفقة القرن"، التي ستعلن بعد الانتخابات الإسرائيلية في أبريل، وما أسمعه لا يبعث على أي طمأنينة.

وتابع: "هل هناك موقف فلسطيني وعربي موحد لما يمكن قبوله وما يجب رفضه، حتى لا تتم تصفية القضية وسط صراعاتنا وانقساماتنا!".

وتعد صفقة القرن مقترحا وضعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

المصدر: تويتر