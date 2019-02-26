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أسراب من الجراد تصل العقبة جنوبي الأردن قادمة من السعودية

أخبار العالم العربي

أسراب من الجراد تصل العقبة جنوبي الأردن قادمة من السعودية
Reuters Juan Medina
صورة أرشيفية
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بعد رصد أسراب هائلة من الجراد في المنطقة، وصلت أخيرا مجموعات منها إلى مدينة العقبة جنوبي الأردن قادمة من السعودية، وبدأت فرق المكافحة عملها، مساء الاثنين، للتصدي لها.

وقال محافظ العقبة، صالح النصرات، إن مجموعات صغيرة من الجراد وصلت إلى بعض مناطق المحافظة من دول الجوار، وتم رصدها في ساحة 4 جنوب العقبة، وجرى التعامل معها من خلال فرق المكافحة المتواجدة والقضاء عليها.

ولفت إلى أن الجهات المعنية بالعقبة تتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية في وزارة الزراعة لتزويدها بكافة المستجدات ومتابعة ورصد دخول مجموعات أخرى والتصدي لها.

المصدر: بترا

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