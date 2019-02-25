زعيم جماعة "انصار الله" الحوثية يحذر الإمارات

أكد زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي اليوم الاثنين استعداد الجماعة لاتخاذ خطوات أولية من طرف واحد في سبيل تنفيذ اتفاق سحب القوات من ميناء الحديدة الاستراتيجي غرب اليمن.

واتهم زعيم الحوثيين، في كلمة متلفزة بثت اليوم، التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالتهرب من المسؤوليات المترتبة عليه بموجب الاتفاق المبرم في السويد شهر ديسمبر الماضي بشأن الحديدة، وتابع: "إذا عادوا للتصعيد العسكري في الحديدة فلدينا خيارات للرد لا أحبذ الحديث عنها".

كما حمّل زعيم "أنصار الله" التحالف المسؤولية عن خرق الاتفاقات المبرمة في السويد بشأن ملف تبادل الأسرى والاقتصاد وتسهيل إيصال المساعدات إلى محافظة تعز.

واتهم الحوثي دول التحالف، وخصوصا الإمارات بالعمل على "إثارة النعرات العنصرية والمناطقية" باستخدام "التكفيريين"، مضيفا أن ذلك "سلوك جاهلي وشيطاني بعيد كل البعد عن الإسلام".

وتابع: "أنصح الإمارات بألا تعود لمسار التصعيد العسكري.. العدو واجه صعوبات عسكرية في الحديدة وواجه مشاكل على مستوى السمعة في العالم".

وتعثر اتفاق الحدود على الرغم من الجهود الأممية الرامية إلى منع انهيار الهدنة الهشة، على خلفية اتهامات متبادلة بين طرفي النزاع بعدم الالتزام بما اتفق عليه في السويد.

المصدر: المسيرة