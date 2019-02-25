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موقف طريف لرئيس المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي مع السيسي (فيديو)

أخبار العالم العربي

موقف طريف لرئيس المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي مع السيسي (فيديو)
Globallookpress
المؤتمر الصحفي الخاص بالقمة العربية الأوروبية
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تعرض رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إلى موقف محرج خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية- الأوروبية الأولى، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ورن هاتف يونكر عدة مرات، الأمر الذي دفعه إلى سرعة إنهاء الكلمة للرد عليه، وهذا ما لفت انتباه الحضور، فقد توقفت القاعة عن الحديث في انتظار يونكر لإنهاء مكالمته.

وبعد أن أنهى يونكر مكالمته، اعتذر للحضور عن المقاطعة، وأبلغهم أنها زوجته، مما دفع الحضور إلى الضحك، وقال لهم: "إنها زوجتي ولا أستطيع أن أتجاهلها".

المصدر: يوتيوب

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يونكر يقطع مؤتمره الصحفي للرد على زوجته! شاهد ماذا قال عنها بعد إنهاء المكالمة