موقف طريف لرئيس المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي مع السيسي (فيديو)

تعرض رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إلى موقف محرج خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية- الأوروبية الأولى، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ورن هاتف يونكر عدة مرات، الأمر الذي دفعه إلى سرعة إنهاء الكلمة للرد عليه، وهذا ما لفت انتباه الحضور، فقد توقفت القاعة عن الحديث في انتظار يونكر لإنهاء مكالمته.

وبعد أن أنهى يونكر مكالمته، اعتذر للحضور عن المقاطعة، وأبلغهم أنها زوجته، مما دفع الحضور إلى الضحك، وقال لهم: "إنها زوجتي ولا أستطيع أن أتجاهلها".

المصدر: يوتيوب