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العاهل السعودي يغادر مصر ويوجه رسالة للرئيس السيسي

أخبار العالم العربي

العاهل السعودي يغادر مصر ويوجه رسالة للرئيس السيسي
Reuters
السيسي والملك سلمان
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غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، مدينة شرم الشيخ، عقب زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وكان في وداع الملك السعودي بمطار شرم الشيخ الدولي، وزير الآثار المصري خالد العناني، وسفير المملكة لدى القاهرة مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، وكبار مسؤولي السفارة السعودية.

وبعث العاهل السعودي، برقية شكر إلى الرئيس المصري، أكد فيها سعادته بحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن هذه الزيارة والمباحثات تدل على مدى عمق العلاقة بين البلدين، والرغبة في تعزيزها.

وأشاد العاهل السعودي بالنتائج الإيجابية للقمة العربية الأوروبية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها الملك سلمان، دون وداع شخصي من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث انشغل الأخير بالبيان الختامي للقمة العربية الأوروبية أثناء مغادرة الملك سلمان.

المصدر: وكالات

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