مصر.. منع إذاعة إعلانات تلفزيونية تشكك في مياه الشرب

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، منع بث مواد إعلانية على عدد من القنوات الفضائية تشكك في نظافة مياه الشرب في جميع المحافظات.

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وأفاد قرار صادر عن المجلس، اليوم الاثنين، بأنه تقرر منع بث المادة الإعلانية المعروضة على مجموعة من القنوات المشهورة، حول إعلانات "فلاتر المياه" التي تزعم أن جميع مياه الشرب ملوثة بجميع المحافظات.

وشمل القرار أيضا منع بث جميع المواد الإعلانية الطبية المعروضة على القنوات المشار إليها سابقا دون موافقة وزارة الصحة.

وكلف المجلس الأمين العام والجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

المصدر: الشروق