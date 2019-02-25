الجيش المصري الإلكتروني يتوقع ترحيل تركيا لأحد المطلوبين في مصر

توقع المشرف على فريق الجيش الإلكتروني الرائد خالد أبو بكر، أن تقوم تركيا بترحيل أحد المطلوبين في مصر على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب وهو معاذ صلاح.

RT

إقرأ المزيد

وأوضح أبو بكر في اتصال مع مراسل RT، أن صلاح هارب من مصر بسبب الحكم عليه في قضية اقتحام مقر أمن الدولة بدمياط، مؤكدا أنه علم من مصادره في تركيا أن العنصر الإرهابي مقبوض عليه في مطار أتاتورك وقد يرحل لمصر خلال الساعات أو الأيام القادمة.

وقامت تركيا في الثامن عشر من يناير الماضي بترحيل أحد المحكوم عليهم بالإعدام في مصر من مطار أتاتورك وتسليمه للسلطات المصرية، وهو محمد عبد الحفيظ المتهم باغتيال النائب العام المصري، حيث تم إعدام 9 أشخاص مدانين بهذه القضية.

المصدر: RT