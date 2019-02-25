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الحشد الشعبي: الأمريكيون كشفوا عن هويتهم عندما فاوضوا داعش

أخبار العالم العربي

الحشد الشعبي: الأمريكيون كشفوا عن هويتهم عندما فاوضوا داعش
أرشيف
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قال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، اليوم الاثنين، إن الأمريكيين كشفوا عن حقيقتهم من خلال مفاوضاتهم مع عناصر تنظيم "داعش" في العمليات الأخيرة شرق سوريا.

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وأوضح في كلمة له أثناء حفل تأبين أحد قيادات الحشد أن "الأمريكيين كشفوا عن هويتهم من خلال مفاوضاتهم مع عناصر داعش الإجرامية ولا سيما في العمليات الأخيرة شرق سوريا".

وأشار المهندس إلى أن "الحشد الشعبي والقوات الأمنية يقفان اليوم على أهبة الاستعداد لمواجهة مخاطر داعش أو أي خطر آخر قد يهدد العراق".

المصدر: RT

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