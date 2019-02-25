إسرائيل تحث الاتحاد الأوروبي على الحذو حذو بريطانيا في إدراج حزب الله على "قائمة الإرهاب"

في أول تعليق إسرائيلي على قرار بريطانيا إدراج الجناح السياسي لحزب الله على "قائمة الإرهاب"، طالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذو لندن.

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وفي تغريدة نشرها اليوم الاثنين على حسابه في "تويتر"، شكر أردان وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، على قراره، قائلا "يجب على كل من يسعى في الواقع إلى محاربة الإرهاب أن يرفض التفريق الزائف بين جناحي (حزب الله) "العسكري" و"السياسي". الوقت حان للاتحاد الأوروبي أن يحذو نفس الحذو".

وأعلن جاويد في وقت سابق من اليوم قراره إدراج الجناح السياسي لحزب الله على قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة، بسب "محاولات الحزب المستمرة لتقويض الوضع الهش في المنطقة".

وفي حال صادق البرلمان البريطاني على هذه المبادرة، سيواجه كل متهم بالانتماء إلى حزب الله أو دعمه عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات.

المصدر: رويترز