السبب وراء تعديل المادة الخاصة بالقوات المسلحة المصرية في الدستور

يستعد المصريون لتعديلات جديدة في الدستور، ناقشها مجلس النواب ووافق عليها بالأغلبية الساحقة، ومن أبرز هذه التعديلات هي المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة المصرية.

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تعد هذه المادة من أهم المواد المعدلة في الدستور المصري، والتي جاء نصها بعد التعديل: "إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة المصرية، وترسيخ دورها في حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة"، كما يستهدف تعديل الفقرة الثانية من المادة 204 منح القضاء العسكري الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حيال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت التي تقتضي الضرورة حمايتها.

ورأت اللجنة العامة للبرلمان المصري أن التعديلات استهدفت إعادة صياغة المهمة الوطنية للقوات المسلحة بما يخولها صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد.

وأكد الخبراء أن الهدف من تعديل هذه المادة هو الهاجس الخاص بوجود قوى الإسلاميين، خاصة بعد كل ما مرت به مصر خلال سنة "حكم الإخوان"، والفوضى التي حلت في مصر، وهذه التعديلات ستدفع الجيش المصري للتدخل على الفور، فالقوات المسلحة في العديد من الدول هي المنوط بها حماية الدولة ودستورها.

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة علي عبد العال، على تقرير اللجنة العامة حول مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مقدم من (155) عضوا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس).

وتضمنت التعديلات أيضا إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، وتعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية. وتنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء.

المصدر: RT