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مسؤول أمني سوري رفيع يتوجه إلى درعا للاطلاع على مطالب المواطنين (صور)

أخبار العالم العربي

مسؤول أمني سوري رفيع يتوجه إلى درعا للاطلاع على مطالب المواطنين (صور)
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ذكرت وسائل إعلام سورية أن الرئيس بشار الأسد أوفد رئيس شعبة المخابرات العسكرية اللواء، محمد محلا ، يوم الأحد، إلى محافظة درعا للاطلاع على الوضع الأمني والعسكري في المدينة.

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وتناقلت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي صورا للمسؤول أثناء زيارته للمدينة، ولقائه بعدد من وجهاء المدينة والمواطنين للاستماع إلى مطالبهم.

وبحسب وسائل الإعلام زار اللواء محلا عددا من القرى والبلدات في المحافظة للاطلاع على الوضع الأمني والعسكري فيها.

المصدر: RT

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