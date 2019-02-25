مصدر يكشف حقيقة إعدام 15 متهما في قضية اغتيال طلبة الكلية الحربية في مصر

أكد مصدر أمني مسؤول، أن السلطات المصرية لم تقم بتنفيذ أحكام جديدة بالإعدام لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين اليوم، حسبما نشر على المواقع المختلفة.

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وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"RT"، أن ما نشر عن إعدام 15 محكوما عليهم في قضية اغتيال طلبة الكلية الحربية غير صحيح، والعدد الفعلي لأعضاء الخلية المحكوم عليهم 6، وسيتم التنفيذ حين يتم تلقي أوامر بذلك.

وكانت بعض المواقع قد نشرت خبرا مفاده تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 شخصا من جماعة الإخوان المسلمين صباح اليوم الاثنين، متهمين في قضية اغتيال طلبة الكلية الحربية عام 2015، حيث قاموا بقتل 3 من طلبة الكلية خلال تفجير.

ونفذت مصلحة السجون المصرية صباح يوم الأربعاء الماضي، حكم الإعدام شنقا في حق 9 مدانين باغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات في يونيو 2015.

المصدر: RT