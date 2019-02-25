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السيسي: عقد القمة العربية الأوروبية الثانية في بروكسل عام 2022

أخبار العالم العربي

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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مشروع البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ عن موعد انعقاد القمة الثانية المقررة في بروكسل.

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وأشار الرئيس المصري إلى أن القمة العربية الأوروبية الثانية، ستعقد في بروكسل عام 2022، حيث تم خلال هذه القمة التفاوض حول أبرز القضايا الاستراتيجية التي تهم الجانبين العربي والأوروبي.

وتضمن مشروع البيان الذي أعلنه الرئيس المصري، تعزيز الشراكة العربية الأوروبية، وتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات وسبل مواجهة التحديات المشتركة، فضلا عن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

المصدر: RT

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